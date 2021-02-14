В Келесском районе в текущем году предусмотрены средства из местного бюджета на проведение работ по механической очистке, текущему ремонту каналов и сбросных канав протяженностью 220 км. Эта работа предотвратят перелив каналов. Для очистки водоканалов от накопленного мусора около тысячи гектаров будут введены в оборот, а также улучшат пропускную способность доставки воды к 5 тыс. га.

Поскольку Келесский район является аграрным, большая часть населения заняты в сельскохозяйственной отрасли. Без водопроводных систем развивать сельское хозяйств тяжело. На сегодняшний день в районе насчитывается 145 каналов, 147 сбросных каналов, три водозабора и Акылбексайское водохранилище вместимостью 25 млн. куб. метров воды.