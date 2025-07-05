Тонны фруктов гниют пока фуры неделями стоят на таможне

На границе Казахстана и Узбекистана, в Келесском районе Туркестанской области, более десяти грузовиков с фруктами застряли на таможенном посту имени Бауыржана Конысбаева.

По словам водителей, они стоят здесь больше недели — без объяснений. Тем временем скоропортящийся товар портится под палящим солнцем, а предприниматели несут серьёзные убытки.

Для водителей и бизнесменов, торгующих свежими фруктами, этот пост стал настоящей точкой кипения. Продукция прибыла из Узбекистана, все документы оформлены. Однако выезда с поста нет. Причины задержки — неизвестны.

«Стою уже пятые сутки. Везу скоропортящийся товар. Все документы в порядке, проходим по «зелёному коридору». Спрашиваем: почему не выпускают? Говорят — указание из Астаны. Но какое именно ведомство, никто не объясняет», — говорит водитель.

— Смотрите, что происходит! Всё течёт! Всё вытекает! Это же еда! Кто за это ответит?

Температура сорок градусов, фрукты не выдерживают жары. Упаковки вздуваются, сок вытекает. Чем дольше стоят фуры, тем больше теряется продукции.

Азамат Бауыржанов, представитель ТОО «Global Fruits KZ»: «Уже десять дней нас держат здесь. Из тех, кто стоял по 10 дней, отпустили только 3–4 фуры — и то, когда мы начали возмущаться. Остальные до сих пор здесь. Везём абрикосы, виноград, персики, помидоры. От жары всё портится. Груз внутри греется, течёт, становится непригодным. Даже скот это есть не будет. Мы терпим колоссальные убытки».

Между тем, руководство поста не считает ситуацию столь критичной. Заместитель начальника уверяет: фуры начали прибывать лишь вчера, и на площадке не больше восьми машин.

Дархан Байдуллаев, замначальника таможенного поста: «В настоящее время контроль проходит поэтапно. Из восьми фур у одной возникли подозрения: заявленные товары не соответствуют тем, что на деле. Был наложен штамп сомнения от ситуационного управления. Сейчас груз проходит дополнительную проверку».

По словам Дархана Байдуллаева, при корректно оформленных документах проверка занимает 3–4 часа. При выявлении нарушений машина остаётся на посту до устранения несоответствий. Водители надеются, что в процессе разбирательств их товар окончательно не сгниёт.

Айшабиби Кошеман