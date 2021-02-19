В отдел полиции Кентау с заявлением обратилась местная жительница о том, что около полуночи возле дома неизвестные лица угнали ее автомашину марки ВАЗ-2106 с российскими номерами.

Сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше около 300 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали автоугонщинков на месте преступления.

Ими оказались двое жителей Кызылординской области, один из которых ранее судимый за мошенничество.

Всего автоугонщики оказались причастны к 5 аналогичным фактам преступлений.

В итоге 3 похищенные авто злоумышленники реализовали, а 2 остальные продали по запчастям.

Вырученные деньги подозреваемые тратили на собственные нужды и скрывались.

По данным фактам проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства дела. Подозреваемые арестованы.