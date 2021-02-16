В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение из приграничного контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы» о задержании подозреваемого с наркотиками.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что на наркоперевозчика сработала служебная собака по кличке Клементина.

Стражи порядка задержали подозреваемого, который пытался пересечь границу из Казахстана в сторону Республики Узбекистан.

При обыске оперативники обнаружили у мужчины в кармане брюк сверток с содержимым, походим на наркотическое средство. Изъятые в качестве вещественных доказательств наркотики полицейские направили на экспертизу.

Согласно ее заключению, изъятое наркотическое средство является высушенной марихуаной, общим весом свыше 7 гр.

Подозреваемым оказался жителем Мангыстауской области.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.