Аким Шымкента Мурат Айтенов ознакомился с работой «Центра компетенции легкой промышленности».

Он расположен в специальной экономической зоне «Оңтүстік» при ГККП «Колледж легкой промышленности и сервиса». В данном центре размещены 8 производственных мастерских колледжа.

Колледж легкой промышленности и сервиса в прошлом году принял участие в проекте «Жас маман» и получил современное оборудование японской компании «JUKI» на сумму 371 миллион тенге с целью укрепления современной материально-технической базы для специальности «швея-вышивальщица». Для работы с новым оборудованием здесь 30 специалистов колледжа прошли специальное обучение и были подтверждены сертификатами, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Целью создания центра компетенций легкой промышленности — внедрение практики инновационных программ и технологий среди предприятий СЭЗ; переподготовка и повышение квалификации педагогов, специалистов, экспертов с производства через программы обучения; подготовка чемпионатов по стандартам «WordSkills» и внедрение лучших мировых практик. В центре планируется открыть такие компетенции, как «вышивальщица», «цифровой модельер», «закройщик», «конструктор одежды», «модельер-конструктор», «технолог швейного производства», «модист головного убора», «дизайн одежды», «оператор швейного оборудования».

Ознакомившись с производственными мастерскими, аким города отметил, что необходимо эффективно использовать возможности колледжей.

— В городе есть 31 учебное заведение технического и профессионального образования. Там готовят кадры по разным специальностям. Центр компетенций легкой промышленности — один из первых в стране, оснащенный такими передовыми технологиями. Поэтому необходимо уделять повышенное внимание возможностям базы. Разработать специальную брошюру на трех языках, предоставляемую инвесторам на основе специальностей в организациях профессионального образования города. Мы можем предотвратить безработицу, предоставив заинтересованным инвесторам готовые кадры, а с другой стороны, показать потенциал города, — сказал аким города.

Проект «Жас маман» разработан в соответствии с поручением первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, данным на торжественной церемонии открытия Года молодежи в 2019 году.

Целью проекта «Жас маман» является выявление 100 востребованных специальностей и модернизация ТиПО, с внедрение международного опыта стандартов WorldSkills. По итогам реализации проекта «Жас маман» учебные организации будут оснащены современным оборудованием, необходимым для подготовки специалистов, востребованных на республиканском и международном уровнях.

В 2020 году в данном проекте приняли участие 2 колледжа нашего города, закуплено оборудования на сумму 646 624 млн тенге. А в этом году на сумму 1 млрд 700 млн тенге в 5 колледжах будет приобретено оборудование, позволяющее подготовить качественные кадры.