9 населенных пунктов в Абайском районе полностью обеспечены водой

В Абайском районе города Шымкента объем средств, направляемых на обеспечение населения чистой питьевой водой, за пять лет увеличился в 18 раз. Кроме того, из городского бюджета на качественное электроснабжение территории Абайского района направлено в шесть раз больше средств, чем в 2017 году, на газификацию — в 50 раз, на благоустройство – в 9,5 раза больше.

Это говорит о том, что местные власти уделяют большое внимание решению проблем отдаленных жилых массивов и микрорайонов.

Об этом сообщил аким Шымкента Мурат Айтенов в ходе встречи с жителями Абайского района.

По словам главы города, в этом году в районе с населением 320 тысяч человек вопрос обеспечения жителей чистой питьевой водой и качественной электроэнергией будет решен на 100 процентов.

«Отличие Шымкента от других городов республиканского значения в том, что на его территории имеется 81 микрорайон и жилой массив. 41 из них были сельскими поселками, потом присоединились к территории города. Мы ведем поэтапную работу по обеспечению этих населенных пунктов полной инфраструктурой, инженерно-коммуникационными сетями и социальными объектами. Так, 10 из 34 населенных пунктов Абайского района до 2020 года не имели централизованной системы питьевой воды. За прошедшие два года в девяти из них появилась качественная питьевая вода. В этом году район будет обеспечен питьевой водой на 100 процентов», – сказал Мурат Айтенов.

Кроме того, как стало известно в ходе встречи, строительные работы в населенных пунктах Нуршуак, Батыс, Жанаталап будут завершены до конца года и население обеспечат качественной электроэнергией на 100 процентов.

Напомним, аким Шымкента с начала года провел 84 встречи с населением, объехав жилые массивы и микрорайоны. Всего на встречах поступило 874 предложения и вопроса от жителей, из них исполнено 374. 316 вопросов должны быть решены к концу года. 184 вопроса включены в план работ на 2023-2025 годы, так как требуют долгосрочного решения.