Акимы и заместители выйдут из партий

Аким Шымкента Мурат Айтенов рассказал, о чем говорил Глава Государства.

Рост благосостояния народа возможен только в условиях подлинной конкуренции. Поэтому и Глава государства предложил ограничить полномочия президента.

«Президент предложил снизить регистрационный порог политических партий в четыре раза — с 20 до 5 тысяч человек. Это, в свою очередь, приведет к формированию новых партий, повышению межпартийной конкуренции и совершенствованию процесса демократизации общества», — сказал глава города.

Для обеспечения равных условий развития всех партий, Президент объявил о том, что покинет пост председателя партии Amanat, и заявил законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.

Мурат Айтенов отметил, что депутаты маслихатов, избранные от партии, должны уделять особое внимание исполнению предвыборных программ и быть «мостом» между местными исполнительными органами и избирателями.