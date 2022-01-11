Аким Шымкента Мурат Айтенов рассказал, что происходило в третьем мегаполисе в самые жуткие моменты беспорядков, передает OTYRAR.

Мурат Айтенов заявил, что бандиты хотели захватить акимат, их основная задача была разгромить все и захватить власть над городом.

ВЗЯТЬ АКИМАТ

«Как только все началось, мы создали штаб, там мы уже следили за ситуацией в городе. Позже, когда люди пришли к акимату, мои заместители вышли к людям, но диалога никакого не вышло. Люди не могли ничего конкретного потребовать. Среди собравшихся была молодежь, многие были пьяны и под воздействием наркотических веществ. Они требовали, чтобы сдали власть и освободили акимат. Дальше уже пошли беспорядки. Начали громить все на своем пути, пострадали 10 точек, 1 торговый центр. Из магазина выносили спиртное, деньги и энергетики», — рассказал Мурат Айтенов, аким Шымкента.

Мурат Айтенов пояснил, что бандиты лично ему угрожали и требовали подать в отставку. Митингующие завладели рацией.

ОТДАТЬ АКИМАТ БАНДИТАМ

«В их распоряжении оказалась рация, они давали указания от моего имени, от начальника полиции. После чего мы уже сами выходили на связь и поясняли ситуацию нашим сотрудникам. Они мне угрожали, материли и были неадекватные требования. Требовали, чтобы ушел с поста, отдал акимат. Конечно, мы бы никогда этого не сделали. Мы контролировали ситуацию. Видели по камерам наблюдения, где камеры ломали, туда сразу посылали спецгруппы для захвата и это дало результат», — сказал аким г. Шымкента.

Аким пояснил, что боевые патроны правоохранительными органами не применялись, акимат отстаивали своими силами. После того, как попытка взять акимат не увенчалась успехом, бандиты переключились на центр Корме и дворец Туркестан.

МАРОДЕРЫ НЕ БРЕЗГОВАЛИ НИЧЕМ

«Мародёры не останавливались на достигнутом, они пошли в город, разнесли все в гипермаркете Метро, выносили от туда энергетики, спиртное и банкоматы. То, что они творили мы знаем, наказание они понесут по закону. В итоге задержали днем больше 400 человек, среди которых 150 организаторы. Сейчас ведется следствие», — резюмировал Мурат Айтенов.

Глава Шымкента пояснил, что в кратчайшие сроки удалось узнать, какие цели преследуют бандиты.

УГРОЗА УБИВАТЬ ВСЕХ

«По оперативной информации, которая поступила к нам, мы узнали, что главная цель преступников — захватить власть и ликвидировать руководство города, а также начальство правоохранительных органов», — говорит аким.

«Террористы узнали даже адреса домов, и угроза была сильная. Мы приняли решение всех эвакуировать в другое место. Когда захватили рации, они угрожали мне, говорили, что знают мою семью. Видно было, что человек неадекватный, он требовал у меня, чтобы я сдал власть и дал приказ военным перейти на их сторону», — рассказал аким Шымкента.

ТЕРРОРИСТЫ: КТО ОНИ?

Мурат Айтенов пояснил, что это организованная группа террористов, которые месяцами готовились к штурму.

«Они знали все, знали, где штаб и все точки. Они призывали людей выходить на улицу, вытаскивали по дороге из машин людей и требовали митинговать. Есть информация, что они давали наркотические вещества и 50 тысяч тенге. При этом, хочу отметить, то, что бандиты когда захватили рации, они используя позывной генерала и акима, призывали всех стрелять боевыми патронами», — рассказал Мурат Айтенов.

Аким Шымкента Мурат Айтенов заверил, что город сейчас находится под контролем местных властей.

Шуддин Саидов