Отопительный сезон в Шымкенте стартует завтра

Отопительный сезон в южном мегаполисе стартует завтра, 20 октября. Такое поручение дал аким Шымкента Мурат Айтенов, передает OTYRAR.

К отопительному сезону готовы все 1987 многоэтажных жилых домов, подключенных к централизованной системе отопления города.

О готовности котельных и насосных станций рассказали в пресс-службе акима.

«Полностью готовы 15 тепловых котельных и 17 насосных станций. Полностью завершен текущий ремонт 19,4 км тепловых сетей. Запасов угля в нашем городе достаточно», — сообщили в ведомстве.

В акимате также добавили, что в первую очередь теплом будут обеспечены социально значимые здания, такие как больница, детский сад и школа.