Теперь осужденные заявления могут направлять в электронном формате.

В учреждении ИЧ 167-2, находящемся в Толебийском районе, установили специальные терминалы. Любой из осужденных через это оборудование может направить заявление в соответствующий орган. В прошлом году было направлено 508 письменных заявлений. После установки терминала 4 заявления в электронном формате были направлены в инстанции.

В аппарат внесены данные ИИН и база отпечатков пальцев осужденных. После направления заявления выдается специальный талон. Он показывает порядковый номер.

Мухан БАЙГЕНОВ, осужденный: «До этого наши заявления через почту направлялись в соответствующие органы. Теперь если надо в прокуратуру или госорганы мы не обращаемся в администрацию учреждения, а напрямую заявления через терминал отправляем в соответствующие инстанции. Это новшество для нас выгодно и очень удобно».

Сервисный терминал установлен в здании администрации учреждения. Сюда осужденные приходят в сопровождении работников тюрьмы. А уже после работники не имеют право вмешиваться. По словам руководства учреждения, это позволяет улучшить содержание и права осужденных. Самое главное, — будет исключена бумажная волокита.