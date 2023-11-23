Состоящих на учете жителей Шымкента проверяют на соблюдение дисциплины

В Шымкенте более 1,5 тысячи жителей стоят на учете службы пробации. 12 из них несовершеннолетние. Сотрудники службы пробации проводят подомовой обход и проверяют тех осужденных, чей приговор отложен по тем или иным обстоятельствам.

Эта женщина пожелала остаться анонимной. Её осудили по статье «Мошенничество». Александра, назовем её так, обещала содействие в покупке жилья по государственной программе. Как рассказали в суде, свое вознаграждение, 4 миллиона тенге, она получила, однако обещаний выполнять не собиралась. За аферу Александру осудили почти на три с половиной года. Наличие у подсудимой несовершеннолетних детей, стало поводом отложить исполнение приговора на год.

«Статья 190 часть третья, наказание 3 года 6 месяцев, отсрочка год. У меня двое детей 16 и 4 годика. Я помогла одной бабушке и там правильно не получилось, и я выплачиваю иск, плачу каждый месяц», — говорит Александра (имя изменено) под учётная службы пробации Туранского района г. Шымкента.

1,5 тысячи шымкентцев сейчас находятся на учете службы пробации. 12 из них несовершеннолетние. Сотрудники службы пробации проводят подомовой обход и проверяют тех осужденных, чей приговор отложен по тем или иным обстоятельствам. Помогать стараются во всем: получить прописку, устроиться на работу, иметь доступ к медуслугам. И в большинстве случаев — удачно.

«На учете Туранского районного отдела службы пробации состоят 286 осужденных. По распоряжению прокуратуры проводится проверка состоящих на учете лиц, если у них низкое социальное положение, мы направляем письмо в компетентные органы, чтобы им помогли», — говорит Айдос Батырашев, старший инспектор Туранского районного отдела службы пробации г. Шымкента.

Также в ходе проверки сотрудники пробационной службы определяют степень опасности поведения осужденных, не представляют ли они угрозу для общества и соблюдают ли предписанные им правила.