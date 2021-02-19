Район Сауран планируется создать к празднованию Наурыза в 2021 году.

Глава Туркестанской области Умирзак Шукеев: «С момента переноса областного центра в город Туркестан городу Кентау были переданы 12 его бывших сельских округов. Несмотря на то, что развитию населенных пунктов на территории города Кентау уделяется большое внимание, направления дальнейшего эффективного развития региона были одними из наиболее волнующих для меня вопросов. Это связано с тем, что расширение границ города, увеличение численности населения в два раза, бурное развитие и своевременное, качественное решение актуальных социальных проблем бывшего города Кентау и сельских округов, рациональное управление территорией вызвали трудности.

Было предложено создать новый район и присвоить ему имя Сауран.

На сегодняшний день оформляются нужные документы.