Древний город Сауран превратят в духовный и туристический центр

Глава Туркестанской области посетил Сауран.

Руины этого древнего города высятся остатками своих крепостных стен в 45 километрах к западу от города Туркестана. Его планируют сделать историческим и туристическим центром.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил древний город Сауран. Вместе с учеными и исследователями он обсудил пути популяризации исторического значения Саурана, увеличения туристских возможностей, превращения в духовный и туристический центр.

«Рядом с Туркестаном расположен ценнейший, исторический город. Сауран нужно включить в туристический маршрут и популяризировать данное направление. В визит-центре надо подробно рассказывать об этом городе и предоставлять туристам качественные материалы и экспонаты. Сюда же следует направлять туристов, посещающих мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави в Туркестане. Ответственным управлениям поручаю координировать работу, утвердить план мероприятий по повышению туристического потенциала Саурана. Дорога и необходимая инфраструктура должны быть в полном порядке!», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Историки и археологи отмечают, что Сауран — один из наиболее хорошо сохранившихся исторических городов Центральной Азии. Здесь была специальная система орошения. Сохранились древние колодцы. Сейчас назрела необходимость улучшить инфраструктуру территории и озеленить близлежащие участки.

Археологическое изучение городища Сауран началось более ста лет назад.

Каждый раз, делая здесь открытия, они получают ответы, и в тоже время оказываются перед многими неразрешимыми загадками прошлого.

В настоящее время, археологические работы в древнем городище, занимают территорию почти в 50 гектаров и ведутся в рамках Казахстанской программы «Культурное наследие». Найденные в центральной части предметы — осколки керамики, гипса — указывают на то, что здесь когда-то находились мечеть и медресе.

Именно в Сауране было открыто первое в этом регионе учебное заведение.

По мнению историков, у населявших эту местность людей, был достаточно высокий уровень знаний.

Свидетельством тому служит уникальная, не имеющая аналогов в Казахстане, технология водоснабжения города.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отмечает, все развитые государства уделяют особое внимание формированию канонического образа своего прошлого. В этом ключевую роль играет многотомное научное издание по истории страны. А новое качество нации сформируется только через развитие образования, науки и культуры — незыблемой триады духовного развития общества, считает глава государства.

«Наша многовековая история – это предмет нашей национальной гордости, важная составляющая культурного кода нашего народа. Поэтому одной из первостепенных задач государства является создание необходимых условий для её всестороннего изучения, осмысления и популяризации», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Первое письменное упоминание о Сауране было написано еще в 10-ом веке. На сегодняшний день на территории городища идет строительство визит-центра. Для этого выделен один гектар, площадь застройки – почти тысяча квадратных метров. Стены здания уже возведены.