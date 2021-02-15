Там заработают три пограничных пункта пропуска, соединяющих Мактааральский район с соседней страной.

В частности, через таможенный пост «Атамекен» и пограничные пункты пропуска «Сырдарья»«, «Целинный» ежедневно курсируют сотни легковых и грузовых автомобилей.

Мактааральский район граничит с 4 районами, в том числе с Сырдарьинской и Джизакской областями Узбекистана. Пользуясь такой географической возможностью, очень важно создать в районе международный торговый комплекс для развития торговли с Республикой Узбекистан, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы Н.Назарбаев дал поручение о создании в 2018 году Центра международного торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия». 26 января текущего года на расширенном заседании Правительства под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева глава правительства поручил ускорить создание данного Центра.

В связи с этим, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов и руководитель областного управления предпринимательства и торговли Нурбакыт Иманкулов с рабочим визитом посетили Мактааральский район, где ознакомились с работой приграничных пунктов. К рабочей поездке министра присоединились и вице-министры Республики Узбекистан, ответственные за эту сферу.

Министр и руководитель управления побывали на пограничных пунктах пропуска «Целинный» и «Сырдарья», осмотрели возможности объектов для создания Центра международной торговли. Аким района Бахыт Асанов подробно рассказал о работе и возможностях пунктов. К примеру, вблизи пограничного пункта пропуска «Целинный» торговый рынок «Сапар» можно развивать на международном уровне.

«В Мактааральском районе проходит магистральный коридор М-39 «Ташкент – Термез», являющийся одной из ветвей Великого Шелкового пути. Используя потенциал этой автомобильной дороги, мы имеем возможность развивать торговлю в регионе на высоком уровне. К примеру, если развивать на международном уровне рынок «Сапар», тогда мы сможем обеспечить работой тысячи человек в регионе», — сказал Бахыт Асанов.

Отметим, модернизация рынка «Сапар» была проведена в 2019 году. На эти цели владелец рынка направил более 100 млн. тенге собственных средств, дополнительно трудоустроив 100 человек.

Также министр посетил таможенный пост «Атамекен». Ранее грузовики, пытающиеся пересечь границу в направлении соседней страны, образовывали затор возле таможенного поста, что затрудняло движение. Для решения этого вопроса разработан план благоустройства, озеленения, расширения зоны таможенного поста. В частности, было предусмотрено создание приграничного торгового логистического центра, в том числе строительство торговых рынков, гостиниц, автостоянок, складов, жилых домов и различных спортивных площадок. В настоящее время автостоянка введена в эксплуатацию. Кроме того, за счет предпринимателей строятся и другие объекты.

Министр торговли и интеграции РК Б. Султанов отметил, что для принятия решения по созданию Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия», будут детально изучены пункты пропуска и составлен план.