Тайник с 35 кг героина обнаружила служебная собака

Имитатор наркотических веществ в одной из машин бельгийская овчарка по кличке Белка отыскала за несколько секунд.

Именно этот четвероногий помощник обнаружил на погранпункте «Жібек Жолы» реальный тайник с большой партией наркотиков — около 35 килограммов героина.

«22-го июля это происходило. Я уже собирался на ужин, и вдруг подъехала машина с гражданами из Таджикистана. Когда водитель подошел, собака сразу на него среагировала и мы отправили машину на рентген. Мы заметили затемнение в баке, потом мы сняли его, а там был спрятан героин», — говорит Ануар Тау, кинолог.

В питомнике 15 обученных собак. Одни из них ориентированы на поиск валюты и взрывчатых веществ, другие — находят наркотики и запрещенные предметы. По словам кинолога с 20-летним стажем работы, чтобы подготовить собаку к службе достаточно 3-4 месяца, а профессионал справляется и за месяц. После обучения, собака воспринимает команды только хозяина.

«Стараемся, чтобы только один человек отдавал команды, другие не дают. Например, у нас люди уезжают в отпуск, собаку за кем-нибудь закрепляют и человек только ухаживает за ней, но команды не дает. Потому что у каждого своя специфика работы со служебными собаками. Кто-то грубо отдает команды, другие — ласково», — делится кинолог.

Срок службы четвероногих напарников — восемь лет, потом пенсия. Чаще всего забирают к себе домой кинологи, которые с ними работали.

Белка-это мой четвероногий друг, я уже с ней 6 лет. Она сейчас на списании, но мне обещали ее отдать домой и будет со мной жить», — рассказывает мужчина

Ануар Тау говорит: не представляет своей жизни без любимой работы и хвостатого патруля.