Проект «Народного участия» успешно реализуется в Абайском районе

На территории Абайского района выявлено 41 место с угрозой подтопления.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в прошлом году на строительство ирригационных систем, протяженностью в 21 населенных пунктах направлено 279 млн тенге. В этом году на строительство лотков, протяженностью более 2 км, выделено 68,4 млн. О жизнедеятельности и планах района рассказал аким Абайского района Бухарбай Парманов.

После образования пятого района Шымкента, территория Абайского района сократилась вдвое. Стало меньше и жителей: вместо прежних 323 тысяч, в районе теперь проживают 106 тысяч.

8 населенных пунктов перешли в Абайский из Каратауского района. В микрорайонах Бозарык, Достык, Акжайык, Асар 1, 2, Шымсити и жилом массиве Кайнарбулак работа по подведению инфраструктуры продолжается.

Бухарбай Парманов, аким Абайского района:

«В населенных пунктах, входящих в состав района, проблема инфраструктуры не полностью решена. Теперь будем заниматься этим поэтапно, в соответствии с планом развития района.

Ведется строительство водопровода в жилом массиве Кайнарбулак 1, где не было централизованной водосистемы . Строительные работы по подведению новой электролинии ведутся и в жилом массиве Асар-2″ .

В Абайском районе из 258 объединённых дворов, благоустроены 222.

Построено 56 спортивных площадок.

Бухарбай Парманов, аким Абайского района:

«Жители с удовольствием участвуют в проекте. На сходах высказывают свои пожелания о строительстве объектов соц-культбыта. Одни захотели провести ремонт дороги, но большинство высказались за строительство детских и спортивных площадок. Эти объекты строятся на средства «Народного бюджета»».

Жилой массив Кайнарбулак с населением более 8 тысяч человек, прилегающий к городу, обеспечен газом всего на 24%. Окончание работ по газификации запланированы на этот год. Стоимость проекта 2 миллиарда 600 миллионов тенге.

Новостройки «Бозарык» и жилого массива «20 лет Независимости» будут обеспечены природным газом в следующем году.