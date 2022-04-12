Через погранпост «Жибек жолы» теперь пропускают в обе стороны

Если раньше пост пропускал только в одну сторону — в Узбекистан, то теперь и жители Узбекистана могут посетить Казахстан.

Иностранцы приезжают в нашу страну работать и навестить родных, а также посетить святые места юга

Казахстанский погранпост «Жибек Жолы» — самый крупный в области по объему пассажиропотока. До пандемии, пропускная способность пункта составляла около 25 тысяч человек в сутки. После снятия ограничений здесь стало заметно оживленнее.

Раньше границу пересекать могли лишь граждане Узбекистана, являющиеся этническими казахами, которые приезжали сюда навестить родственников. Теперь, когда эпидситуация стабилизировалась, иностранцы ринулись в Казахстан на работу, некоторые едут, чтобы навестить близких. До этого им разрешали прилетать в нашу страну только самолетом.

«Трудности были, конечно. Я давно не пересекал границу, где-то 2-3 месяца уже. Не пропускали. А сейчас я еду работать в Шымкенте на стройке. Слава богу, что открыли границу. Сегодня всё быстро и без затруднений, только сдали тест на COVID и все», — говорит Мансур Каримов, гражданин Узбекистана.

«Мы рады, что открылась граница. Нас сразу начальник вызвал на работу. Туда едем. Мы работаем в пекарне — хлеб печем», — говорит Фарход Уришбаев, гражданин Узбекистана.

В первый день снятия ограничений начали прибывать туристы. Едут в основном чтобы совершить паломничество в святые места южного Казахстана. Для удобства, им разрешили пересекать границу на личном авто.

«Для сферы туризма выгодно, чтобы граница была открытой. Уже сегодня начали прибывать. 14 апреля ожидается большой поток иностранных туристов. В основном едут из Самарканда, чтобы совершить паломничество в Туркестане, Арыстанбабе. На временный въезд им тут дают — 3 месяца. Но паломничество они заканчивают в течение 10 дней», — говорит Ердос Халматов, представитель туристского информационного центра.

Большого потока покупателей из Узбекистана ожидают и местные оптовые магазины. До пандемии узбекистанцы массово «отоваривались» в Казахстане подсолнечным маслом, кондитерскими изделиями и бытовой химией. Ведь в соседней стране эти товары были дороже, чем у нас. Пока небольшие очереди мы сегодня наблюдали только в местных обменных пунктах. Покупка 1 тенге узбекистанцам обходится в 25 сомов.

Строительство международного центра торгово-экономического содружества «Центральная Азия» тут пока приостановлено. Реализация проекта стартовала год назад. Напомню, что запуск Центра должен был увеличить пропускную способность до 35 тысяч человек и 5 тысяч грузовых машин в сутки.