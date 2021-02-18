Дильбар Нарметова преподает в начальных классах в школе-гимназии №45.

Из-за эпидемии коронавируса система дистанционного обучения продолжилась на платформе BilimLand. Шымкентские учителя быстро освоили все возможности информационных технологий и стали лидерами в республике по онлайн-обучению, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Дильбар Анаркуловна преподает в начальных классах в школе-гимназии №45 Шымкента. Благодаря постоянному поиску и стремлению к инновациям она заняла первое место в республике на платформе дистанционного обучения BilimLand.

Ее работы опубликованы в международном научно-педагогическом журнале в Праге. В 2019 году награждена нагрудным знаком «Лучший педагог по обучению и воспитанию». Ученики, воспитанные Дильбар Нарметовой, стали победителями международных соревнований «Пони» и олимпиад «Алтын ұрпақ», «Алтын қыран».