В Казахстане привились 13 тысяч медиков.

Были и те, кто от вакцинации против коронавирусной инфекции отказался, в их числе и главный врач страны. На вопросы журналистов — почему — Цой ответил патриотично.

«Я, как министр здравоохранения, хотел поддержать именно казахстанскую вакцину. И когда она выйдет, в числе первых привьюсь этой вакциной, уже когда она у нас будет официально допущена для вакцинации в Казахстане», — говорит Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК.

Рассказал главный врач страны и о «цветном» статусе. Он, по его словам, необходим самих гражданам, для того, чтобы не блокировать во время, возможного жесткого карантина. Приложение позволит распознавать потенциально опасных или зараженных людей — уже на входе. Задача QR-кода – показать ковид-статус. «Желтым» и «красным» попасть в заведение не получится. Систему уже опробовали в Нур-Султане, Алматы и Караганде.

«Разбивка по цветам не призвана контролировать и отслеживать жизнь людей, как это обсуждается в социальных сетях. Это всего лишь индикатор того, является ли человек больным или близким контактом больного, которые обязаны находиться на карантине согласно действующему законодательству», — говорит Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения РК.

По словам главы минздрава, эпидситуация в стране стабильная. Казахстан перешел из зоны умеренного — в зону низкого риска.