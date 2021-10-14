Министерством здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения РК выработаны подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции.

Об этом на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ в РК сообщил Министр здравоохранения Алексей Цой.

«Учитывая международный опыт рекомендуется введение дополнительной дозы через 6 — 9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ», — сказал А.Цой.

При этом, лицам, получившим вакцинацию векторными вакцинами рекомендована ревакцинация через 9 месяцев инактивированной вакциной или м-РНК-вакциной.

Лицам, получившим вакцинацию инактивированными вакцинами, ревакцинация должна проводиться через 6 месяцев векторной или м-РНК-вакциной.



Лицам, получившим вакцинацию м-РНК-вакциной – рекомендована ревакцинация через 6 месяцев инактивированной или векторной вакциной.



Кроме того, лицам, которые переболели КВИ после завершения курса вакцинации – через 3 месяца после выздоровления.



Таким образом, начало ревакцинации запланировано, начиная с III декады ноября 2021 года. Контингент для ревакцинации: группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ.



Для ревакцинации будет использована 1 доза вакцины.