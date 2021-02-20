Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родителям погибших в Жанатасе детей.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей официальной странице в Facebook. Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с гибелью детей в результате пожара в городе Жанатасе Жамбылской области. «Глава государства разделяет скорбь семьи Абдумаликовых и передает слова искренней поддержки родным и близким погибших детей. Произошедшее — это не трагедия одной семьи, это трагедия всей страны, считает президент. Он отдал распоряжение оказать всестороннюю помощь родителям», — отметил Берик Уали. От имени главы государства соболезнования и слова сочувствия родственникам передал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.