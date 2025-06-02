В Шымкенте при пожаре на башенном кране пострадал рабочий

В Шымкенте на стройке, расположенной вдоль улицы Толеметова, загорелся башенный кран. По информации городского департамента по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составила 4 квадратных метра.

«В результате происшествия ожоги получил мужчина 1981 года рождения, он был доставлен в медицинское учреждение. О пожаре в службу пожаротушения не сообщалось. В настоящее время устанавливается причина возгорания»

— сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Шымкента.

По неофициальным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавший 44-летний рабочий был госпитализирован в центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева. Состояние пациента стабильное.

— Диагноз при поступлении: термический ожог II–III степени, 16% площади тела. Ожоги головы, лица, шеи, тела и обеих рук.