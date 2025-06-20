Что будет с жильцами сгоревшего дома в Шымкенте

Разбор последствий пожара, произошедшего в двухэтажном жилом доме по улице 1 Мая, 20, продолжается второй день. В результате трагедии погиб один человек. По данному факту начато досудебное расследование, назначена пожарно-техническая экспертиза, передает Kazinform.

Возгорание началось 18 июня около 5 часов утра с крыши площадью 550 кв. м. из общей площади в 1000 квадратных метров.

По информации ДЧС Шымкента, в ликвидации пожара были задействованы 22 единицы техники и 55 сотрудников экстренных служб.

Тушение осложнялось быстрым распространением огня по кровле в квартиры. Пожар удалось локализовать в 07:07, полностью ликвидировать — в 08:11.

В одной из квартир было обнаружено тело 66-летнего мужчины. Его личность установлена, назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания устанавливается.

Судьба жильцов

В результате пожара серьезно повреждены 12 из 20 квартир двухэтажного дома. Общая площадь повреждений составила 684,8 кв. м.

По данным акимата района Туран, дом по улице 1 Мая частично обесточен, три подъезда отключены от газоснабжения. Остальные коммуникации восстановлены в безопасной части дома.

Часть жильцов временно размещены у родственников и знакомых.

— В ходе работы с пострадавшими выяснилось, что некоторые из них самостоятельно заявили о возможности долгосрочного проживания у родственников. Однако зафиксированы случаи временного размещения на ограниченный срок. С учетом невозможности длительного пребывания в таких условиях, для этой категории граждан рассматривается возможность альтернативного размещения за счет привлеченных спонсорских средств, — сообщили в районном акимате.

Для оперативной связи с пострадавшими создан онлайн-чат.

— Жители могут оперативно передавать актуальную информацию, задавать вопросы и получать ответы от ответственных лиц. Работа чата направлена на организацию обратной связи, сбор информации о первоочередных потребностях, а также решение бытовых и юридических вопросов на месте происшествия, — отметили специалисты.

Сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия. Специалисты проводят визуальный осмотр конструкций, разбор кровли и поиск скрытых очагов тления.

К работе привлечены строительные эксперты, которые определят, подлежит ли здание капитальному ремонту или необходимы иные меры.