На внеочередной второй сессии городского маслихата депутаты единогласно проголосовали за решение о внесении изменении в решение маслихата г. Шымкента от 22.06.2018 г. «О схеме управления г. Шымкента».

Таким образом, изменились названия трех управлении городского акимата Шымкента. В связи с расширением функции управления по строительству и подготовке проектно-сметной документации инженерных коммуникации города , газификации, а также строительству инфраструктуры тепло и электроснабжения. строительства главной схемы электропередач, а также экономии электроэнергии Управление энергетики и коммунального хозяйства переименовано в Управление энергетики и развития инфраструктуры.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования переименовали в управление развития комфорта городской среды. В функции данного управления входит содержание парков, скверов ирригационных систем, а также объектов по поливу зеленых насаждений, расположенных на территории города, защита окружающей среды, водоохранной зоны. Также управление будет заниматься содержанием и сохранением саженцев, посаженных в целях расширения защитного зеленого пояса. водообъектов.

В связи с выполнением государственной программы «Туристическая индустрия-2019-2025» по привлечению туристов, а также по налаживанию дипломатической работы иностранцами Управление туризма переименовано в управление туризма и внешних связей.