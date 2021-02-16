На внеочередной второй сессии городского маслихата депутаты  единогласно проголосовали за решение о внесении изменении в решение маслихата г. Шымкента от 22.06.2018 г. «О схеме управления г. Шымкента».

Таким образом,  изменились названия трех управлении  городского акимата Шымкента. В связи с расширением функции управления  по  строительству и подготовке проектно-сметной документации  инженерных коммуникации  города , газификации, а также  строительству  инфраструктуры тепло и электроснабжения. строительства главной схемы электропередач, а также экономии электроэнергии    Управление энергетики и коммунального хозяйства переименовано  в  Управление энергетики и  развития инфраструктуры.

Управление  природных ресурсов  и регулирования природопользования переименовали  в управление  развития комфорта городской  среды. В функции  данного управления входит  содержание парков, скверов ирригационных систем,  а также объектов по поливу зеленых насаждений, расположенных на территории города,  защита окружающей среды, водоохранной зоны. Также управление будет заниматься   содержанием и сохранением  саженцев, посаженных в целях расширения защитного зеленого пояса. водообъектов.

В связи с  выполнением государственной программы «Туристическая индустрия-2019-2025» по привлечению туристов, а также по налаживанию   дипломатической работы иностранцами    Управление туризма  переименовано в управление туризма и  внешних связей.

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