Состоялась очередная семьдесят вторая сессия маслихата города Шымкент.

На собрании всего было рассмотрено 28 вопросов, поддержанных депутатами.

На заседании был заслушан отчет управлений сельского хозяйства и ветеринарии, строительства, государственной инспекции труда. Руководитель городского управления экономики и бюджетного планирования Р.Мулкеманов доложил о выполнении программы развития города на 2018-2020 годы, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На 72-й очередной сессии утверждена схема развития пассажирского транспорта в городе Шымкент. Ранее, данный проект обсуждался в постоянных комиссиях.

Кроме того, на собрании единогласно одобрили внесение предложений по наименованию микрорайонов и улиц города Шымкент на рассмотрение Республиканской комиссии по ономастике. По словам руководителя городского управления культуры, развития языков и архивов Х.Есеновой, предлагается в городе назвать 24 микрорайона, 52 улицы с повторяющимися названиями и 305 безымянных улиц.

Аким города Мурат Айтенов поблагодарил депутатов, отметив, что за последние пять лет в развитии города были приняты исторические решения, много важных программ.

— Совместно с вами принимается и реализуется множество решений и программ, направленных на создание комфортной среды для жителей города, что положительно отражается на развитии города. Я хочу всех поблагодарить. Сегодня утвержден бюджет на 2021-2023 годы. Утверждена схема развития пассажирского транспорта, которое было одним из важнейших вопросов. Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов назначены на 10 января 2021 года. Нам необходимо организовать выборы в городе на высоком уровне, — сказал аким города.

Кроме того, на заседании был утвержден бюджет города Шымкент на 2021-2023 годы и внесены изменения в ряд постановлений городского маслихата.