Развитие инфраструктуры и социальные проекты: итоги сессии маслихата Шымкента

Сегодня под председательством акима города Габита Сыздыкбекова состоялась внеочередная девятнадцатая сессия городского маслихата восьмого созыва.

В повестке дня обсуждались вопросы уточнения городского бюджета на 2024–2026 годы и благоустройства города.

С докладом по первому вопросу выступил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Е. Ескараев.

В процессе уточнения городского бюджета предложено увеличить его объем на 30 млрд тенге.

В первую очередь приоритет был отдан расходам, направленным на решение актуальных проблем населения.

В результате уточнения общий объем бюджета мегаполиса увеличится с текущих 735 млрд тенге до 764 млрд тенге.

Руководитель управления развития комфортной среды О. Абилхаир предложил утвердить принципы работы по созданию экологически благоприятной и привлекательной среды в рамках благоустройства городских территорий.

Депутаты рассмотрели вопросы повестки дня и приняли важные решения.

Аким города Габит Сыздыкбеков призвал депутатов маслихата встречаться с гражданами для решения актуальных вопросов и совместной работы в этом направлении.

Сыздыкбеков подчеркнул важность взаимодействия с населением для эффективного решения возникающих проблем и улучшения качества жизни горожан.

Обсуждение и утверждение изменений в городском бюджете прошло конструктивно и с учетом интересов всех слоев населения.

Уточнение бюджета включает значительные инвестиции в развитие социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования.

Особое внимание уделено проектам, направленным на повышение экологической устойчивости города и создание комфортных условий для проживания и отдыха горожан.

В процессе обсуждения депутаты поднимали вопросы, касающиеся улучшения качества коммунальных услуг, развития жилищного строительства и обеспечения доступности медицинских и образовательных учреждений.

Габит Сыздыкбеков отметил, что успешное выполнение запланированных мероприятий требует активного участия всех городских структур и тесного взаимодействия с общественностью.

Важно, чтобы каждый шаг по улучшению городской среды был согласован с реальными потребностями и ожиданиями жителей города.

В заключение сессии аким поблагодарил всех участников за конструктивный диалог и выразил уверенность в том, что совместные усилия приведут к значительным положительным изменениям в жизни города.

Также было принято решение о регулярном проведении таких сессий для оперативного решения возникающих вопросов и контроля за реализацией утвержденных планов.