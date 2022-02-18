Первая сессия городского маслихата после январской трагедии

Сегодня прошла очередная 13 сессия маслихата г. Шымкента .

Первая сессия с начала года и после январских массовых беспорядков состоялась сегодня. На рассмотрение депутатов было вынесено 9 вопросов. Остановимся на главных. Доклад начальника городского департамента по ЧС Мадияра Жаксыбаева о профилактике ЧС техногенного и природного характера — депутаты обсудили на заседаниях постоянных комиссий и поэтому решения по ним приняли единогласно.

Проект решения зачитал Данабек Исабеков:

-«Разработать проектно-сметную документацию по укреплению берегов реки Бадам, а также каналов Аксай и Карабастау. Провести разъяснительную работу среди населения по очистке арыков и ирригационных систем от бытового и другого мусора».

Механическая очистка каналов и ирригационных систем будет производится в рамках ГЧП.

Также на сессии заслушали отчет руководителя управления по занятости населения и социальной защите Нарбековой Балжан. Управление работает по пяти направлениям. В прошлом году управлению было выделено 30,9 млрд тенге, в 2022 году 35,7 млрд. Планируется трудоустроить 24 тысячи человек, из 14 тысяч на постоянную работу.