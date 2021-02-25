25 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 2 178 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 682 человек, без справок прибыло 496 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 10 рейсов, 1 169 пассажиров, со справками — 877, без справок — 292;

в аэропорт Нур-Султана – 5 рейсов, 1 009 пассажиров, со справками — 805, без справок — 204.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 24 февраля 2021 года

По результатам ПЦР-анализа, у всех 284 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.