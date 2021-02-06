Палата предпринимателей г. Шымкента призывает шымкентцев совместными усилиями навести порядок в городе.

По инициативе ее директора Нурлана Кабиштаева, предпринимателей приглашают принять самое активное участие в общегородском субботнике.

«Мы живем и работаем в третьем городе страны, богатом историческим и культурным наследием. Чистота и порядок окружающей среды зависят от нас, жителей города.

По инициативе акима города Мурата Айтенова в предстоящую субботу 6 февраля 2021 года состоится общегородской субботник по санитарной очистке города.

Как и ранее, город будет разделен на зоны для сбора мусора, а организации, государственные учреждения и молодежь будут приглашены на уборку территории.

Мы хотим обратиться к бизнес-сообществу: индивидуальным предпринимателям, предприятиям, организациям и юридическим лицам.

Приглашаем всех принять участие в этом субботнике, ведь чистота и порядок в городе в наших общих руках!* Просим каждого предпринимателя не оставаться в стороне, привести в порядок свою прилегающую территорию, душу своего магазина или ресторана, цеха или завода . Давайте вместе сделаем город чище, красивее в преддверии весны! Уважаемые предприниматели, присоединяйтесь к акции » Чистый город, говорится в сообщении Палаты предпринимателей г. Шымкента.