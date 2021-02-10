Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК 2 февраля внесены изменения в Порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Учитывая наметившуюся тенденцию к стабилизации эпидемиологической ситуации в приграничных районах со 2 февраля 2021 года решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК в Порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан внесены изменения, предусматривающие ряд послаблений», — сказал А.Цой.

В результате, как для граждан РК, так и для иностранцев и лиц без гражданства увеличена в 3 раза кратность пересечения сухопутной границы с 1 раза в 90 суток до 1 раза в 30 суток.

При этом, как для иностранцев, так и для граждан РК и лиц без гражданства продолжают действовать исключительные случаи на неограниченное количество выездов — при выезде на лечение, на обучение, с целью осуществления трудовой деятельности, на похороны членов семьи, для ухода за тяжелобольными членами семьи, водителям, осуществляющих перевозку лиц и международные грузовые перевозки и другим исключительным случаям.

Кроме того, вылет граждан РК в иностранные государства, въезд, транзитный проезд в/через территорию РК иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение, разрешается без ограничений по кратности

Министерство здравоохранения Республики Казахстан