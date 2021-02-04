Рейсы между Москвой и Нур-Султаном будут выполняться 2 раза в неделю по воскресеньям (обратный рейс – в ночь на понедельник) и средам, а между Москвой и Алматы – по пятницам, передает Otyrar.KZ.

Расписание и правила пересечения границы опубликованы на сайте авиакомпании.

Также число рейсов увеличила и авиакомпания «Аэрофлот».

Москву и Нур-Султан свяжут два рейса в неделю – по средам (обратный рейс рано утром в четверг) и воскресеньям, Москву и Алматы – один рейс в неделю по пятницам (обратный рейс рано утром в субботу).