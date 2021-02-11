Начиная с 10 февраля увеличены/возобновлены регулярные международные полеты казахстанских авиакомпаний в пять стран – Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Украину и на Мальдивы.

Такое разрешение дала Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

Количество авиарейсов в Россию увеличилось на 7 в неделю (с 3 до 10 рейсов c каждой стороны). Добавилось количество рейсов на маршрутах Нур-Султан – Москва и Алматы – Москва: самолеты теперь будут летать 4 раза в неделю.

Возобновились полеты по маршрутам Шымкент – Москва и Актау – Москва (по 1 рейсу в неделю с каждой стороны).

В Узбекистан – на 1 рейс с 3 до 4 рейсов в неделю с каждой стороны.

С 4 до 7 рейсов в неделю добавлена частота полетов казахстанских авиакомпаний на Мальдивы, из Алматы в Мале.

До 3 раз в неделю увеличилось количество авиарейсов из Алматы в столицу Кыргызстана, Бишкек.

Чаще — 7 раз в неделю — теперь будут летать самолеты и в Узбекистан. Второй регулярный еженедельный рейс открылся на маршруте Нур-Султан – Ташкент.

Возобновлено авиасообщение по маршруту Нур-Султан – Киев. Самолет будет вылетать раз в неделю.

Необходимость строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации международных международных рейсов сохраняется.

Точное расписание полетов опубликовано на сайтах авиакомпаний.