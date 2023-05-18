«Купил дом и авто»: Антикор завершил расследование в отношении экс-акима Кентау

Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении экс-акима города горняков. Он подозревается в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, передает OTYRAR.

По данным Антикора, в 2013 году Аюпов будучи сотрудником канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.

«Получив деньги, он присвоил их себе и часть потратил на приобретение нового дома в Астане, автомобиль и грузовую технику. Его деяния квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество, с санкции следственного суда он находится под стражей», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что все материалы дела переданы в прокуратуру для проверки законности и после будут направлены в суд. О том, что Аюпов сидит в исправительном учреждении стало известно еще в конце марта текущего года.

Справочно: Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. Работал на различных должностях в Канцелярии Премьер-Министра, был руководителем аппарата акима Шымкента, акимом Туркестана, заместителем акима Туркестанской области, а затем возглавил Кентау. На последней должности Аюпов проработал всего 5 месяцев. К слову, его предшественник, экс-аким Кентау Даурен Макажанов был осужден на 10 лет за коррупцию.