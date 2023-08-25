Экс-акима Кентау Рашида Аюпова приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд вынес приговор экс-акиму Кентау Рашиду Аюпову- 10 лет.

Рашида Аюпова обвиняли в подстрекательстве собственника частной компании к даче взятки в размере 2,8 млн долларов.

Как сказано в обвинительном акте, полученные деньги он присвоил себе и потратил на покупку нового дома в Астане, автомобиля и нескольких единиц грузовой техники.

По итогу, суд признал виновным Рашида Аюпова в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 312 УК РК в редакции 1997 года, и по данной статье назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

На основании ч. 3 ст. 41 УК РК в редакции 1997 года назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на семь лет.

С экс-акима велено взыскать в доход государства процессуальные издержки в сумме 1911 тенге и 422 млн 800 тыс. тенге, полученных в результате коррупционных преступлений.