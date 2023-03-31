Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО

Экс-аким Кентау и Туркестана Рашид Аюпов находится в следственном изоляторе на протяжении 5 месяцев.

Об этом сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В КУИС подтвердили, что Рашид Аюпов с 17 октября 2022 года содержится в учреждении смешанной безопасности №64 (СИЗО) Департамента УИС по городу Астане на общих основаниях. По какому поводу Аюпов находится в СИЗО не уточнили.

«Лица, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах, имеют права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, а также имеют возможность получать книги из библиотеки учреждения, встречаться с адвокатами, общественными защитниками и родственниками», – отметили в КУИС МВД.

Справочно: Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. Работал на различных должностях в Канцелярии Премьер-Министра, был руководителем аппарата акима Шымкента, акимом Туркестана, заместителем акима Туркестанской области, а затем возглавил Кентау. На последней должности Аюпов проработал всего 5 месяцев. К слову, его предшественник, экс-аким Кентау Даурен Макажанов был осужден на 10 лет за коррупцию.