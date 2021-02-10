Казахстанская гимнастка Алия Юсупова избрана главой Казахстанской Федерации гимнастики. Выборы состоялись во время отчетно-выборной конференции федерации, передает Otyrar.KZ.

«Это неожиданно для меня и для многих, я думаю. Для меня это назначение – новый вызов, новый этап в работе, являющийся не менее интересным, чем я сейчас занимаюсь. Я благодарю за оказанное мне доверие Министерство культуры и спорта во главе с Актоты Рахметуллаевной, а также Умут Болатхановну за проделанную работу, которую она делала в течении десяти лет. Также я продолжу свою деятельность на посту главного тренера, так как мое новое назначение – это общественная должность»,-сказала Алия Юсупова.

Ее предшественницей на посту была Умут Шаяхметова.

Алия Юсупова родилась 15 мая 1984 года в Шымкенте. Участница двух летних Олимпиад – в Афинах -2004, и Пекине -2008.

Была абсолютной чемпионкой Казахстана 2000-2009годов. Многократная чемпионка Азии.

Победительница Азиатских Игр 2006 года в Дохе и вице-чемпионка Азиатских Игр в Пусане.