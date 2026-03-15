Президент Федерации гимнастики Казахстана Алия Юсупова сделала свой гражданский выбор

Сегодня в рамках республиканского референдума президент Федерации гимнастики Казахстана и депутат городского маслихата Шымкента Алия Юсупова проголосовала и сделала свой гражданский выбор.

Алия Юсупова подчеркнула важность гражданской активности и отметила, что каждый гражданин должен не оставаться равнодушным к будущему страны и использовать свои права.

Её участие служит примером для молодёжи и спортсменов, мотивируя активно участвовать в референдуме.

Таким образом, представители различных сфер общества демонстрируют гражданскую позицию и активно участвуют в развитии страны и обновлении Конституции.