В отношении нетрезвых водителей составили административные протокола по статье 608 КоАП РК.

Во время несения службы по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности на одной из улиц г. Туркестан инспектора патрульной полиции МПС УП г. Туркестан остановили автомашину марки «Мазда». При проверке документов стражи порядка установили, что автовладелец находился в нетрезвом состоянии. Стражи порядка сразу же доставили нарушителя ПДД на медицинское освидетельствование. Согласно заключению, водитель управлял автомашиной в состоянии средней степени алкогольного опьянения, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Ещё одного нетрезвого нарушителя, находившегося за рулём автомобиля, сотрудники местной полицейской службы выявили в Ордабасинском районе. Во время рейдовых мероприятий патрульные полицейские остановили на улице автомашину марки » Киа Серато», нарушившую ПДД на перекрестке. В ходе проверки выяснилось, что водитель находился за рулем автомашины в пьяном виде.

Согласно медицинскому освидетельствованию у мужчину обнаружили среднюю степень алкогольного опьянения.

В отношении нетрезвых водителей составили административные протокола по статье 608 КоАП РК. Собранные материалы полицейские направили в суд для принятия законного процессуального решения.

В свою очередь, стражи порядка напоминают о том, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.