2 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской республики, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Кыргызстана и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 1 816 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 625 человек, без справок прибыл 191 гражданин РК.

В аэропорт Алматы – 8 рейсов, 1 489 пассажиров, со справками — 1 300, без справок — 189;

в аэропорт Нур-Султана – 5 рейсов, 322 пассажира, со справками — 320, без справок — 2;

в аэропорт Павлодара – 1 рейс, все 5 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 133 граждан РК, прилетевших в страну 1 февраля, тестирование показало отрицательный результат.