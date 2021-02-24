В прошлом году завершено строительство двух магистральных водозаборов, качественной водой обеспечено около 34 тысяч человек.

Аким города на отчетной встрече перед населением доложил о развитии человеческого капитала, отметив, что следующая общая цель — инфраструктура и обеспечение населения качественной питьевой водой в 2021 году.

По словам акима города М.Айтенова, в настоящее время из 81 микрорайона города 69 подключены к централизованной питьевой воде, 5 микрорайонов оснащаются питьевой водой по графику, 7 микрорайонов привозной водой.

В прошлом году завершено строительство в 17 микрорайонах и 2 магистральных водозаборов, качественной водой обеспечено около 34 тысяч человек. В результате показатель превысил 95 процентов.

По плану текущего года будет проведен водопровод по 3 магистральным и 7 населенным пунктам. За счет этого еще свыше 25 тысяч человек будут подключены к питьевой воде, показатель будет доведен до 98%.