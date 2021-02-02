В столице прошло заседание правительства под председательством премьер министра страны Аскара Мамина.

Глава кабмина обозначил главные планы на этот год — основная задача министерств — обеспечить реальный рост экономики. Затронули в правительстве и тему инвентаризации организаций здравоохранения.

Главные цели на этот год озвучил премьер-министр. Казахстанцы должны наконец почувствовать изменения, а для этого необходимо добиться хороших экономических показателей. Без этого, по словам Аскара Мамина, невозможно достичь результатов, тем более — в социальной сфере. Вызвать подъем экономики, можно через заинтересованность к инвестпроектам. Приоритетными выбраны сферы сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Заботу государства должны почувствовать и граждане, потерявшие работу.

Аскар МАМИН премьер-министр РК: Главная задача – это улучшение качества жизни и повышение доходов наших граждан. Предстоит проделать большую работу, необходимо оперативно и результативно исполнить каждое поручение Главы государства.

На заседании Правительства отчитался и глава Минздрава. По словам Алексея Цоя, в стране началась масштабная инвентаризация. Под пристальное внимание попали роддома, реанимационные отделения и предельные цены на лекарства. Рассказал Цой и о внедрении системы QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном статусе казахстанцев.

Алексей ЦОЙ министр здравоохранения РК : QR-коды с информацией об индивидуальном иммунном статусе будут доступны в мобильном приложении EgovMobile. Его интегрируют с медицинским приложением «Ашык». Здесь будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информсистем, в том числе и о прохождении вакцинации против коронавируса, для предоставления на проверку посредством QR-кода.

Министр торговли и интеграции попытался объяснить, с чем связан рост цен на продукты. Бахыт Султанов связал это с импортозависимостью и экспортом. И предложил выход из ситуации.

Бахыт СУЛТАНОВ, министр торговли и интеграции РК: Обеспечить максимальное формирование стабилизационных фондов по импортозависимым и экспортоориентированным товарам. По товарам, производимым в Казахстане, обеспечить приоритетное финансирование форвардных контрактов в рамках оборотной схемы, с увеличением объема финансирование до 50 млрд тенге. Наряду с цифровизацией торговли будет запущена Национальная товаропроводящая система. Будут построены 24 оптово-распределительных центров, из которых в 2022 году появятся семь ОРЦ в Нур-Султане, Шымкенте, Алматинской, Жамбылской и Павлодарской областях.

Избавиться от трехсменки в школах можно, говорит главный педагог страны. Асхат Аймагамбетов предлагает строить не только традиционные школы, но и модульные.

Асхат АЙМАГАМБЕТОВ министр образования и науки РК: В этом году планируется введение 200 школ. Для этого будут использованы такие механизмы, как применение государственно-частного партнерства, строительство школ из модульных конструкций, развитие сети частных школ и целевое строительство из госбюджета. До 10 февраля совместно с акиматами будет разработана дорожная карта по строительству 800 школ в разрезе регионов.

В минобразовании задумались и о снижении учебной нагрузки, с упором на приоритетные предметы: языки, математика и информатика.

Казахстанцев пересчитают этой осенью. Перепись населения пройдет по-новому формату: бумажные бланки заменят электронными анкетами.

Кайрат КЕЛИМБЕТОВ председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК: Новшеством национальной переписи населения 2021 года является внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса. Теперь процесс сбора данных о населении будет проводиться двумя способами. Первый — интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, который при помощи виртуального помощника даст возможность респондентам вне зависимости от места нахождения самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи. Второй — традиционный сплошной обход с соблюдением необходимых санитарных норм, будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме.

Чтобы узнать, сколько человек проживает в Казахстане, потратят 8 миллиардов 200 миллионов тенге. Большая часть денег – почти 4 миллиарда тенге – уйдет на оплату труда «счетчиков». На работу примут 32 тысячи человек. Остальное средства потратят на разработку информационной системы, обработку данных. К слову, утечку персональной информации разработчики исключают.