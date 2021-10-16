В Аль-Фарабийском районе завершилась онлайн-перепись, и переписчики перешли к традиционной переписи.

На сегодняшний день на территории района имеется 28 переписных участков. Работают 28 инструкторов-контролеров и 192 интервьюера, задействованных в национальной переписи. Они активно ведут процесс переписи населения, посещая многоэтажные и частные дома.

Акимат просит жителей города Шымкент активно участвовать в демографических и политических мероприятиях и предоставлять реальную и прозрачную информацию интервьюерам, пришедшим в их дом.