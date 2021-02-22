Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан приняло участие в первом онлайн Форуме Тюркского мира по метеорологии.

В работе Форума также приняли участие Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай, а также руководство министерств и Национальных гидрометеорологических служб Турецкой Республики, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Северного Кипра, Туркменистана и Узбекистана.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев поздравил Турецкую государственную метеорологическую службу с 84 годовщиной со дня основания и выступил с докладом о важности метеорологической инфраструктуры в повышении устойчивости к бедствиям в тюркском мире.

Подчеркивая необходимость своевременного предупреждения об экстремальных погодных явлениях для различных секторов экономики и для населения в целом, вице-министр отметил, что погода является неотъемлемой частью нашей жизни. В связи с чем, подобные встречи, служат эффективной площадкой для кооперации и позволяют совместно улучшать работу в области гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования.

«Для улучшения нашей работы, мы должны постоянно совершенствовать методы работы, улучшать качество предоставляемой продукции. Погодные явления нельзя спланировать, используя данные только своей страны, поэтому важной и неотъемлемой частью является сотрудничество с другими метеорологическими службами, обмен данными, опытом и повышение квалификации специалистов», — озвучил Сериккали Брекешев.

По итогам встречи стороны договорились обсудить возможность создания Рабочей группы по подготовке стратегического и научного плана по метеорологии и гидрологии, а также веб-страницы «Форума Тюркского мира по метеорологии», в целях обмена передовым опытом, международными стипендиями и проектными возможностями.