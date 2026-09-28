В Шымкенте маломобильным гражданам оказали 142 госуслуги на дому

Государственная корпорация «Правительство для граждан» обеспечивает доступность государственных услуг для всех категорий граждан. Для людей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно посетить ЦОН по состоянию здоровья, а также нетранспортабельных граждан, предусмотрено бесплатное выездное обслуживание на дому.

С начала 2026 года специалисты центров обслуживания населения по всей стране совершили около 12 тысяч выездов, по которым оказали на дому более 9 тысяч государственных услуг. Наиболее востребованными услугами при выездном обслуживании стали выдача паспорта и удостоверения личности, оформление ЭЦП и назначение жилищной помощи.

Вызвать специалиста на дом могут лица с инвалидностью I и II групп, участники Великой Отечественной войны, тяжелобольные и нетранспортабельные граждане.

Чтобы оформить выезд специалиста, необходимо подать заявку через официальный сайт Госкорпорации в разделе «Услуги для граждан» либо позвонить в единый контакт-центр 1414.

Специалист выезжает по указанному адресу, принимает необходимые документы и оформляет услугу. Готовый результат после завершения процедуры доставляется получателю на дом.

Напомним, для граждан с особыми потребностями, которые посещают ЦОН лично, создана комфортная безбарьерная среда. Для посетителей имеющие право на внеочередное обслуживание, предусмотрен прием через специальные льготные окна.

Также, во всех фронт-офисах страны установлены пандусы, кнопки вызова помощи, предусмотрены тактильные панели для людей с нарушением зрения и инвалидные коляски.