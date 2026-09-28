Сборная Казахстана завоевала бронзу в пулевой стрельбе

Казахстанская команда завоевала бронзовые медали XX летних Азиатских игр в Айти–Нагое в соревнованиях по пулевой стрельбе.

В дисциплине «винтовка, 50 метров, три положения» третье место в командном зачёте заняли представительницы Шымкента София Шульженко и Елизавета Безрукова, а также спортсменка из Алматы Алина Малиновская.

Для шымкентских спортсменок эта награда стала результатом совместной работы всей команды.

«Очень рады, что принесли Казахстану медаль. Для меня большая честь представлять нашу страну на Азиатских играх. Командная награда особенно дорога, потому что в ней вклад каждой из нас», — отметила мастер спорта международного класса София Шульженко.

Елизавета Безрукова также поблагодарила тренеров, родных и болельщиков за поддержку.

«За этой бронзой стоит большая совместная работа. Спасибо нашим тренерам, родным и всем, кто за нас болел. Хочется пожелать удачи тем, у кого старты ещё впереди», — сказала спортсменка.

Ранее бронзовую медаль в пулевой стрельбе для Казахстана завоевал Ислам Сатпаев. Он стал третьим в индивидуальном соревновании на дистанции 50 метров в упражнении «три положения».

Таким образом, бронза женской команды стала второй наградой сборной Казахстана в пулевой стрельбе на Азиатских играх.