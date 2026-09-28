Приготовиться к вечности

Сегодняшние люди возраста 50+ большей частью из поколения атеистов. С годами некоторые из нас такими же и остались, но многие все-таки обрели веру. И путь этот — поиск истины, Творца, кто мы, зачем мы? — у каждого весьма индивидуальный. Одни приходят к вере через потери, страдания, даже горе, другие, напротив, через ощущение Божьей благодати, осознание масштабов творений Божьих и Его величия…

В свое время меня поразила фраза индийского писателя Рабиндраната Тагора «Я попросил дерево: «Расскажи мне о Боге». И оно зацвело». Как это емко прозвучало…

Общение со Всевышним необходимо каждому, потому что человек — это самое совершенное, сложное и любимое Божье творение.

Мне по душе то, как веротерпимы мои современники, соотечественники. Казахстан — многоконфессиональная страна. Это означает, что на его территории мирно сосуществуют последователи разных религий, а государство гарантирует свободу вероисповедания и равенство всех конфессий перед законом. В стране проживают представители свыше ста этносов и 18 религиозных конфессий, среди которых — ислам, православие, католицизм, протестантизм, иудаизм, буддизм и др.

По данным Министерства культуры и информации РК, в стране зарегистрировано около 4 тыс. религиозных объединений. Их последователи спокойно и конструктивно общаются между собой по тем или иным поводам и вопросам. Поистине, уникальная казахстанская модель мира и согласия. Пусть будет так всегда!..

На днях в Шымкенте в здании Дома дружбы по инициативе управления по делам религий города с участием представителей религиозных объединений проведена конференция «Укрепление межконфессионального согласия и предотвращение межконфессиональных конфликтов». Тема семинара продиктована поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению стабильности в религиозной сфере и укреплению межконфессионального согласия, повышению религиозной грамотности граждан, а также защите молодежи от влияния радикальных течений.

Участники семинара рассказали о значимой работе, проводимой ими по продвижению в обществе идей мира и стабильности, толерантности и духовного согласия.

Но не только разговорами о Всевышнем полна наша жизнь, ведь не зря говорят: «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе».

«Чистота начинается с собственного двора» — так решили в мечети «Темирши ата», расположенной в микрорайоне «Ынтымак» Абайского района Шымкента, и организовали очередной субботник. Прихожане по собственной инициативе регулярно — примерно раз в неделю после дневного намаза — выходят на уборку территории. Инициатива жителей вполне соответствует духу общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан», главные идеи которой — бережное отношение к окружающей среде и ответственность каждого человека за порядок вокруг себя.

Имам мечети «Темирши ата» Ералы Есенгельдиев отмечает, что такие мероприятия важны не только с точки зрения чистоты. «Это очень хорошая традиция. Ведь мечеть — это не только место для молитвы, а часть нашего общего пространства, за которое мы тоже несем ответственность», — сказал имам.

Его мнение разделяют и в мечети Kenesary Han, на территории которой в рамках той же республиканской акции «Таза Қазақстан» прошли работы по благоустройству и санитарной очистке. В мероприятии приняли участие прихожане, которые привели в порядок прилегающую к зданию территорию и собрали мусор.

По мнению главного имама Абайского района Мухамеджана Естемирова, главная цель таких инициатив заключается не только в поддержании чистоты улиц и дворов, но и в формировании высокой культуры взаимоуважения, заботы об окружающей среде и бережного отношения к родному городу.

… Наши православные земляки с радостью восприняли весть о том, что в Казахстан доставлен ковчег с нетленной десницей святителя Спиридона Тримифунтского. Православная святыня посетит десять городов страны, в том числе Шымкент.

Что такое десница? Это архаичный термин, обозначающий правую руку человека. К слову, левую руку раньше называли «шуйца». Десница святителя Спиридона Тримифунтского постоянно хранится на греческом острове Корфу. В Казахстан ее привезли по прошению Православной церкви Казахстана с согласия митрополита Корфского Нектария.

Святыню в Шымкенте можно будет увидеть 9-10 октября 2026 года в Никольском кафедральном соборе, расположенном на улице Туркестанской.

Спиридон Тримифунтский — христианский святой, почитаемый в лике святителей как чудотворец. Родился он примерно в 270 году на острове Кипр в крестьянской семье. С детства пас овец, занимался земледелием. После смерти жены Спиридон продолжил служение Богу, отдавая все средства на нужды ближних и странников. За добродетельную жизнь Господь наделил его дарами прозорливости, исцеления неизлечимых больных, изгнания бесов и воскрешения мертвых.

В интернете нашла информацию, с какими просьбами можно обращаться к нему.

В православной традиции считается, что святитель Спиридон и после смерти продолжает быть заступником людей перед Богом. Верующие обращаются к нему не только с духовными, но и с житейскими просьбами.

При этом молитву святителю Спиридону не следует воспринимать как способ гарантированно получить желаемое. В церковной традиции подчеркивается, что святой помогает человеку в соответствии с Божьей волей и промыслом.

Вот с какими просьбами верующие традиционно обращаются к святителю Спиридону:

* об исцелении от болезней — за себя, детей, родителей и других близких;

* о решении жилищного вопроса — покупке или продаже квартиры, получении жилья, разрешении сложностей с недвижимостью;

* о материальном благополучии — выходе из финансовых затруднений, погашении долгов и стабилизации положения;

* о работе и профессиональных делах — поиске работы, успешном завершении важных дел, благополучии в бизнесе;

* о семейном мире — примирении супругов, взаимопонимании с родственниками, разрешении конфликтов;

* о воспитании детей — мудрости, терпении и помощи в сложных ситуациях;

* о личной жизни — создании семьи и благополучии в отношениях;

* о близком человеке, который сбился с пути — возвращении к доброй жизни и укреплении нравственных ориентиров;

* о восстановлении справедливости — когда человек оказался в сложных или несправедливых обстоятельствах;

* об укреплении веры — преодолении сомнений и духовной поддержке.

И в завершение этой редакционной колонки одна из цитат почитаемого мною протоиерея Андрея Ткаченко: «Важно жить так, чтобы, пребывая еще на Земле, душевные корни пускать в иную, пока еще невидимую для глаз жизнь, и к ней готовиться.

Жизнь молодежи полна целей и планов. Но есть своя цель и у старости. Звучит она грозно, коротко и не всем понятно. Цель старости — приготовиться к вечности и шагнуть в нее с молитвой Симеона: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…»

Актуально во все времена и, пожалуй, для представителей всех конфессий.

Фарида Шарафутдинова