Полицейские Туркестанской области задержали афериста, который, обещая помощь в получении госсубсидий, обманом выманил у жителей Келесского района около семи миллионов тенге.

В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестный мужчина выманил у него крупную сумму денег. Со слов потерпевшего, аферист предложил сельчанину помощь в получении безвозмездных субсидий, а затем путем мошенничества забрал около 3,5 миллиона тенге. Спустя месяц, не дождавшись ни результатов, ни возврата денег, потерпевший обратился в полицию.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Келесского РОП по стать 190 УК РК “Мошенничество”.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Келесского РОП задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что молодой человек, войдя в доверие к потерпевшему, под предлогом помощи в получении субсидий, выманил деньги и скрылся из виду, не выполнив обещанного.

Аферист обманул еще трех жителей района. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим составила около семи миллионов тенге. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность задержанного к другим преступлениям.