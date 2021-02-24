Двухэтапная вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается и проводится по плану. Об этом в ходе брифинга сказал вице-министр здравоохранения Республики Казахстан — Главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов.

По информации Е.Киясова, первую дозу вакцины «Спутник — V» получили уже 20 157 человек. Вторым компонентом с 22 февраля привито 2 137 человек. Неблагоприятных проявлений при этом не зарегистрировано.

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«С 25 февраля по 4 марта т.г. ожидается поставка второй партии вакцины в количестве 90 тыс. доз, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Данной вакциной планируется завершить вакцинацию медработников и начать вакцинацию педагогов», — сказал Главный санитарный врач.

Отметим, вакцинация проводится во всех регионах страны. Из 786 прививочных пунктов задействовано – 170 пунктов.

Все они обеспечены необходимым оборудованием для обеспечения холодовой цепи.

Всего вакцинации обучено более 9 тысяч медработников.