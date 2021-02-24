В Нур-Султане сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в мошенничестве, передает Polisia.kz.

Ранее в полицию поступило заявление от обманутых граждан. В ходе проверки установлено, что подозреваемый под предлогом поставки специализированной техники из зарубежья при условии оплаты 50% от стоимости обещал предоставить товар.

Потерпевшие составляли договор и оплачивали оговоренную сумму. При этом подозреваемый действовал от имени директора фирмы, которого он назначил сам. В настоящее время доказано девять эпизодов. Совершая мошеннические действия, ему удалось завладеть денежными средствами людей в сумме около пяти миллионов тенге.

Столичными полицейскими в городе Шымкент был задержан 36-летний подозреваемый. Мужчина водворен в ИВС.