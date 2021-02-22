32-летняя Вероника Попова из Шымкента утверждает, что её насильно стерилизовали в туркестанском специнтернате.

Но сейчас женщину признали дееспособной, и она собирается создать семью. Вот только как это сделать, теперь не знает.

Веронике Поповой 32 года, и она — инвалид. Все свое детство провела в интернатах. Но в 2015 году, по ее словам, после конфликта с врачом девушку признали психически нездоровой и перевели в другое спецучреждение, где ее стерилизовали.

О годах в Туркестанском центре оказания специальных социальных услуг Веронике напоминает шрам на животе. Она уверяет, что операцию ей сделали без ее согласия.

По словам Вероники Поповой, тогда девочка одна забеременела. Уже на поздних сроках узнали, что она беременна, и директор решил, чтобы всех стерилизовать.

-Меня стерилизовали, документов я никаких не подписывала, — утверждает Вероника.

В специнтернате Вероника провела 3 года и 9 месяцев. Потом ее взяли под опеку добрые люди. В 2019 году Вероника выиграла суд о признании ее дееспособной.

Поговорить с главным врачом учреждения нам не удалось. Врач-психиатр учреждения рассказал, что стерилизацию пациентам их учреждения с хроническими заболеваниями делали согласно приказу Министерства здравоохранения. Нужно ли уведомлять родных пациентов о стерилизации, психиатр ответил однозначно: пациенты признаны судом недееспособными.

САБИТ КАМАЛОВ, врач-психиатр КГУ «Туркестанский центр оказания спец. услуг №1»:

– В целом указано, что людям, страдающим хроническими психическими заболеваниями, необходимо проводить стерилизацию хирургическим путем. То есть, беременность таким пациентам противопоказана.

В управлении здравоохранения Туркестанской области обещали во всем разобраться и провести проверку.

НУРХАН НАРЫМБЕТОВА, заместитель начальника Управления здравоохранения Туркестанской области: – Создадим комиссию, в составе комиссии будут эксперты. Это зам по качеству, по маршруту пациента проведем расследование.О результатах расследования сообщим.

Пока ответственные лица разбираются, Вероника готовит заявление в правоохранительные органы по поводу действий представителей учреждения. Она намерена взыскать компенсацию, чтобы потратить ее на лечение.

Молодая женщина нашла любящего её мужчину и очень хочет стать матерью.